Врачи спасли женщину, которая сломала шею

Уральские врачи спасли жизнь женщине, которая упала с высоты и сломала все шейные позвонки.

31-летняя пострадавшая поступила в больницу в крайне тяжёлом состоянии после падения с высоты третьего этажа. Врачи екатеринбургской городской клинической больницы №36 диагностировали открытый перелом бедра, тяжёлый ушиб спинного мозга и разрушение всех семи позвонков шейного отдела. На момент госпитализации жизнь молодой женщины висела на волоске.

Так как анатомические структуры шеи были полностью разрушены, бригаде нейрохирургов пришлось оперировать в условиях критически ограниченных возможностей фиксации. Сначала врачи наложили гало-аппарат для жёсткой внешней стабилизации головы и шеи, после чего выполнили высокотехнологичную операцию, в ходе которой удалили разрушенные позвонки, заместив образовавшийся дефект специальным эндопротезом. Позвоночный столб укрепили массивной двусторонней конструкцией из специальных пластин и крючков, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Вмешательство длилось пять часов, всё это время пациентка находилась на искусственной вентиляции лёгких. Параллельно, чтобы остановить внутреннее кровотечение и стабилизировать конечность, травматологи установили на повреждённое бедро аппарат наружной фиксации.

Благодаря ювелирной работе уральских врачей спинной мозг удалось спасти от необратимых изменений.

В общей сложности свердловчанка находилась в больнице почти два месяца и перенесла два этапа лечения. Благодаря медикам женщине частично стала возвращаться чувствительность, её выписали из больницы с заметным улучшением, направив из стационара на профильную медицинскую реабилитацию.

Екатеринбург, Елена Васильева

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