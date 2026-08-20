Мать 35 детей госпитализировали с переутомлением

Жительница Новосибирска Татьяна Малыгина приехала в Свердловскую область по радостному поводу – привезла сына на конкурс звонарей, но в итоге оказалась в больнице.

Как рассказала замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, Татьяна Малыгина – уникальная женщина, мать 35 родных и приемных детей и бабушка 32 внуков. На Урал она приехала с 14-летним сыном Фотием, который принимал участие в фестивале колокольного звона в Каменске-Уральском. Мальчик завоевал первое место. Но во время торжественного награждения мать-героиня от волнения и переутомления потеряла сознание.

Ночью состояние женщины ухудшилось, и скорая помощь доставила ее в неврологическое отделение ЦГКБ № 6 Екатеринбурга с диагнозом «синдром позвоночной артерии». Из-за сильного головокружения в первые дни пациентка не могла даже ходить.

Врачи провели комплексное обследование: МРТ головного мозга, УЗИ брахиоцефальных артерий и брюшной полости, женщине дал консультацию кардиолог. Заведующая неврологическим отделением Евгения Полляк и команда специалистов оперативно подобрали сосудистую и метаболическую терапию. Вскоре Татьяне стало лучше, она уже вернулась к своей большой семье.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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