Пенсионер на «Хонде» сбил самокатчика с девочкой-пассажиркой

В четверг, 20 августа, на улице Белореченской в Екатеринбурге 73-летний водитель «Хонды СR-V» сбил двух подростков на электросамокате.

Как сообщили в пресс-службе горГАИ, автомобиль поворачивал с проезжей части во двор, а самокат двигался по тротуару перпендикулярно ему. В результате ДТП пассажирка самоката, 15-летняя девочка, с переломом правой ноги была доставлена в ДГКБ № 9.

ГАИ напоминает, что при повороте направо и налево водитель обязан уступить дорогу всем участникам дорожного движения, а самокатчикам запрещается пересекать дорогу, не спешившись.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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