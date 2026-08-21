В Екатеринбурге 1 сентября в школу пойдут более 16,5 тысячи первоклассников

Администрация Екатеринбурга отчиталась о готовности школ и детсадов к новому учебному году. Всего 1 сентября к учебе приступят 207 тысяч детей, из них в первый класс отправятся более 16,5 тысячи ребят. В детские сады пойдут 75 тысяч малышей.

Все 515 образовательных учреждений готовы принять детей, сообщила на заседании коллегии мэрии директор департамента образования Елена Кириченко. На текущий ремонт зданий и выполнение санитарных, пожарных и антитеррористических требований было выделено более 300 миллионов рублей из городского бюджета. «Все общеобразовательные организации оснащены системами контроля и управления доступом, в том числе с использованием электронных пропусков «Екарта». Кроме того, в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования установлены системы видеонаблюдения и охранного телевидения», – рассказали в пресс-службе городской администрации.

В новом учебном году заключены договоры с 12 операторами школьного питания, которые будут поставлять обеды для 207 тысяч учеников 168 школ. Охват горячим питанием составляет 94%. В школах Екатеринбурга есть система выбора блюд, в том числе с учетом состояния здоровья ребенка, предусмотрено диетическое меню.

Для подвоза детей в шести школах (№ 137, 48, 142, 55, 179, 25) имеется 12 школьных автобусов. В этом году за счет регионального бюджета в школу № 48 поступил один новый автобус взамен технически непригодного. Кроме того, ожидается поставка еще двух автобусов из федерального бюджета – для школ № 179 и № 142.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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