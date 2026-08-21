Россельхознадзор выявил нарушения содержания енотов в екатеринбургском кафе (ФОТО)

В екатеринбургском енотокафе на ул. Мамина-Сибиряка специалисты Россельхознадзора выявили многочисленные нарушения правил содержания животных.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в кафе живут около 10 енотов, но в нарушение закона «Об ответственном обращении с животными» хозяева не получили в Россельхознадзоре соответствующую лицензию.

Все еноты живут в одном помещении, едят прямо с пола, полы и стены не имеют покрытия, позволяющего проводить качественную уборку и дезинфекцию. В свободном доступе для животных находятся электрические розетки и выключатели, что может привести к травмам и гибели питомцев. Также не организован ветеринарный пункт с условиями для карантина, лечения и реабилитации больных или потенциально больных зверей.

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выдало кафе предписание об устранении нарушений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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