На Урал идут сильные дожди – снова

В Свердловской области на 22 августа прогнозируются очень сильные дожди. Виной всему холодный атмосферный фронт, который движется к Среднему Уралу из Пермского края, сообщает Уральский гидрометцентр.

Фронт медленно смещается с запада на восток, днем в пятницу под его влиянием окажутся западные районы Свердловской области. Его перемещение осложнится формированием частного цикла, который принесет с собой ливни. На фоне теплой погоды в отдельных районах вероятны грозы. В воскресенье, 23 августа, осадки ослабеют.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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