Число многодетных семей на Урале за 14 лет утроилось

Сегодня в Свердловской области проживает почти 87 тысяч многодетных семей – это в три раза больше, чем в 2012 году. Такой результат стал возможен во многом благодаря проекту «Крепкая семья».

Проект «Крепкая семья», который реализует партия «Единая Россия», направлен на многостороннюю помощь семьям с детьми, укрепление традиционных семейных ценностей, поддержку многодетных родителей и развитие институтов брака. Он курирует вопросы демографии, семьи, материнства, отцовства, безопасности детского отдыха, качества школьного питания.

Одной из самых эффективных мер для повышения рождаемости стала реализация программы областного материнского капитала. За время работы проекта в Свердловской области выдано 114 134 сертификатов, из них более 2,5 тысячи – в этом году. Расширен список направлений, на которые можно потратить материнские деньги. Из многодетных семей, получивших маткапитал, каждая седьмая улучшила свои жилищные условия.

Еще одна мера поддержки многодетных семей – предоставление бесплатного земельного участка под строительство индивидуального жилья или денежной компенсации – на выбор.

Реализуются и другие меры финансовой поддержки семей. Так, в 2026 году введены новые выплаты на общую сумму более 450 млн рублей, включая поддержку молодых мам, студенческих семей и новорожденных.

Губернатор Свердловской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Денис Паслер представил в 2026 году новый пакет социальных инициатив: выплаты молодым мамам до 23 лет на погашение процентов по ипотеке или жилищному займу – до 500 тысяч рублей и электронный сертификат на 50 тысяч рублей – для родителей новорожденных на приобретение товаров первой необходимости.

В августе 2026 года многодетная семья Червяковых из Первоуральска стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в престижной номинации «Семья – хранитель традиций».

Сочетание материальной поддержки, инфраструктурных решений и морального поощрения семейных ценностей в рамках партийного проекта создает комплексную систему, направленную на укрепление семьи в Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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