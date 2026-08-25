Подростков-зацеперов на железной дороге стало больше в 6 раз

С начала 2026 года на СвЖД железнодорожники и сотрудники транспортной полиции обнаружили более 70 несовершеннолетних зацеперов.

Как сообщает пресс-служба магистрали, нарушений стало в 6,5 раз больше, чем в январе – июле 2025 года (было зарегистрировано 11 случаев). Трое подростков получили травмы, один из них погиб.

Все случаи травматизма произошли в Пермском крае; там же в текущем году зафиксировано и наибольшее количество нарушений – 42 факта зацепинга (и это только официальная статистика). В Свердловской области железнодорожники и сотрудники полиции застали за этим опасным занятием 27 ребят, в Тюменской области – двоих, в Новом Уренгое – еще одного.

Чаще всего случаи зацепинга фиксируется возле крупных населенных пунктов: это участки Пермь-Сортировочная – Курья, Курья – Верещагино, Чусовская – Шибаново, станции Голованово, Мотовилиха, КамГЭС в пригороде Перми. В Свердловской области – станция Екатеринбург-Пассажирский, Екатеринбург-Сортировочный, Компрессорный завод, Шарташ, Лечебный, о.п. Ботаническая и ВИЗ, а также станции Смычка в Нижнем Тагиле, Нейва; перегоны Тюмень – Войновка и Ноябрьск-1 – Ноябрьск-2.

СвЖД напоминает, что зацепинг – это прямая угроза жизни. Напряжение в проводах контактной сети – от 3 до 27 тысяч вольт, и удар током приводит к мгновенной смерти. Падение с крыши вагона при движении поезда сопоставимо с падением с 20-метровой высоты. СвЖД обращает внимание родителей на необходимость контроля за тем, как дети проводят досуг, как используют соцсети, и призывает самих взрослых соблюдать правила безопасности на ж/д транспорте.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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