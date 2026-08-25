Штырков впервые выйдет драться на голых кулаках

Известный уральский боец ММА Иван Штырков впервые выступит в новой для себя дисциплине. Он будет драться на голых кулаках с Вагабом Вагабовым на совместном турнире лиги RCC Hard и американской организации Gamebred.

Бойцовское шоу пройдет 12 сентября на арене «Трактор» в Челябинске. В программе – классические кулачные бои, а встреча Штыркова и Вагабова станет главным событием вечера. Отметим, что спортсмены уже встречались на ринге на турнире RCC Fair Fight в 2024 году по правилам кикбоксинга, и тогда Вагабов забрал победу решением судей.

«Кард будет международным – в столицу Южного Урала приедут экс-бойцы ведущих мировых организаций UFC и Bellator из США, Бразилии и Камеруна. Уже на старте турнира состоится сразу четыре боя за титул чемпиона RCC Hard в разных весовых категориях», – сообщили в пресс-службе организации.

Екатеринбург, Елена Сычева

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