«Аэрофлот» и аэропорт Кольцово выплатят 600 тысяч рублей инвалиду, которого оставили под дождем

Житель Екатеринбурга с инвалидностью отсудил крупную компенсацию у авиакомпании «Аэрофлот» и аэропорта Кольцово за ненадлежащее оказание услуг.

Мужчина приобрел авиабилет на рейс Екатеринбург – Москва в апреле 2025 года. Поскольку пассажир имеет бессрочную инвалидность II группы, при оформлении билета он запросил специальную услугу по сопровождению и помощи в аэропорту и на борту. «Аэрофлот» подтвердил заявку, а информация о прибытии пассажира, нуждающегося в дополнительной поддержке, была направлена в аэропорт.

Но в день вылета в Кольцово мужчину никто не встретил. Ему отказали в предварительно согласованной услуге парковки, из-за чего он был вынужден искать помощь за отдельную плату у третьих лиц. На привокзальной площади не было сопровождающего. Пассажир провел под холодным дождем при температуре около +4 °C более 45 минут, промок и замерз, прежде чем смог попасть в здание терминала. Впоследствии сотрудники аэропорта доставили его к терминалу на кресле-коляске, но во время посадки на самолет мужчина вновь остался один. На него обратили внимание лишь после завершения посадки остальных пассажиров, когда он лично попросил об этом.

После перелета екатеринбуржец обратился с жалобой в управление воздушным транспортом аэропорта Кольцово, но его обращение оставили без удовлетворения. Тогда мужчина подал судебный иск и добился частичного возмещения компенсации морального вреда. Октябрьский районный суд постановил взыскать с «Аэрофлота» 150 тысяч рублей компенсации и 75 тысяч рублей штрафа.

Авиакомпания обжаловала решение, настаивая на том, что перевозчик не отвечает за качество наземных услуг. Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию, установил, что «Аэрофлот» своевременно подтвердил потребность пассажира в спецобслуживании, однако не проконтролировал оказание услуги со стороны оператора аэропорта. В свою очередь, аэропорт Кольцово не обеспечил своевременное предоставление помощи маломобильному пассажиру. Судебная коллегия по гражданским делам отметила недоказанность, что ответчик принял все необходимые меры для обеспечения комфорта и безопасности истца, а это прямое нарушение прав потребителя.

В итоге решение районного суда было отменено, а дело пересмотрено. Областной суд постановил взыскать с ПАО «Аэрофлот» и АО «Аэропорт Кольцово» солидарно в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей и штраф – 200 тысяч рублей (50% от присужденной компенсации). При определении суммы компенсации суд учел состояние здоровья мужчины с инвалидностью, степень физических и нравственных страданий, а также принципы разумности и справедливости. Также суд учел тот факт, что ходатайств о снижении штрафа от ответчиков не поступало.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева