Паслер поздравил учителей и поблагодарил депутатов: «Образование у нас в приоритете»

Сегодня в Екатеринбурге проходит областное августовское педагогическое совещание работников системы образования региона. Перед началом пленарного заседания к участникам обратился свердловский губернатор Денис Паслер. «Искусственный интеллект – это реалии жизни, с которыми мы должны работать. Но любовь, чувства, патриотизм, отношения и все человеческие качества, которые русским людям очевидны и присущи, а свердловчанам особенно, – этому научить никакая система и машина не сможет. Ваша профессия была, остается и будет самой нужной и самой востребованной», – сказал он.

Также глава региона поблагодарил депутатов и кандидатов в депутаты. «Мы большую работу с ними проводим, спасибо им за поддержку проектов, мы изыскиваем все возможности, как только появляются ресурсы, образование у нас в приоритете. В июле мы дополнительные ресурсы направили на терзащищенность и на пожарную защиту, и на капремонты, депутаты нас всегда поддерживают. Спасибо всем за совместную работу», – подчеркнул глава региона.

Екатеринбург, Елена Сычева

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