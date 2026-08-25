Внезапный эффект мошенничества: россияне стали более финансово грамотными

Заместитель председателя Центробанка Михаил Мамута оценил финансовую грамотность населения России и рассказал, что какие факторы на нее влияют.

«Для оценки финансовой грамотности населения Центробанк использует вполне себе научный подход. С периодичностью раз в два года мы измеряем индекс финансовой грамотности, а теперь еще и индекс финансовой культуры. Это индикатор, который показывает как знания, так и умение их использовать. В замерах используются довольно сложные методики, но смысл в том, что мы смотрим базовый набор знаний. Например, понимает ли человек, что такое кредит. Казалось бы, элементарный вопрос, но не все могут на него ответить. Или чем отличается вклад от инвестиции – многим кажется, что это почти одно и тоже, хотя разница [между продуктами] колоссальная. Страхование – сложная тема, не все знают об условной франшизе, хотя она есть в каждом договоре КАСКО. И люди после ДТП удивляются, что получили страховую выплату меньше, чем рассчитывали.

По моим субъективным впечатлениям, в последние годы уровень финансовой грамотности стал расти быстрее. Возможно, это обратная реакция на риски мошенничества. Когда люди постоянно сталкиваются с этими вызовами, у них возникает практическая потребность распознавать обман. И они начинают больше интересоваться темой финграмотности», – рассказал «Новому Дню» Михаил Мамута.

В последнем исследовании Центробанка индекс уровня финграмотности населения достиг 55 баллов из 100 возможных – максимальное значение с 2017 года, когда впервые начали делать замеры. Но уровень знаний среди разных поколений неоднородный. Молодежь в возрасте 14-22 лет более подкована в финансовых вопросах. Михаил Мамута связывает это с введением в школьную программу уроков финансовой грамотности. По опросам Минпросвещения РФ, родители и дети считают этот предмет одним из самых интересных. При этом, судя по замерам, самая рисковая аудитория в финансовой грамотности – пенсионеры. Чтобы повысить их индекс знаний, Центробанк делает специальные программы и проекты.

«В прошлом году мы впервые измерили уровень финансовой культуры, и он оказался ниже финансовой грамотности. Потому что культура – это не знания, а набор ценностей, на которых базируется поведение. Из серии: все знают, что нужно есть здоровую пищу и делать зарядку по утрам. Но кто в реальности следует этим рекомендациям? Так и с финансами. В замерах финансовой культуры есть три показателя: доверие, долгосрочный горизонт и, собственно, поведение человека. Наша задача к 2030 году максимально снизить долю людей с низким уровнем финансовой грамотности, и, соответственно, повысить финансовую культуру. Цель в том, чтобы человек, даже не понимая до конца сложной финансовой механики, тем не менее, сталкиваясь с ситуацией, принимал правильные решения. Знаете, это как с автомобилями. Когда появились первые машины, водителю нужно было быть еще и автомехаником, чтобы понимать, как все починить. Сейчас человек садится в современный автомобиль, просто нажимает кнопку, а дальше машина делает все сама. Вот то же самое и с финансовой культурой. Человек не обязательно должен понимать все, но ему важно уметь пользоваться знаниями в моменте», – рассказал Михаил Мамута.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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