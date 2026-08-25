В квартале «Архангел Михаил» выросла скорость и качество связи

Инженеры компании «Мегафон» установили новое телеком-оборудование в спортивном квартале «Архангел Михаил», таким образом, посетители площадок получили доступ к цифровым сервисам на скорости до 120 Мбит/с и более стабильной мобильной связи.

Как сообщили в пресс-службе «Мегафона», согласно обезличенной статистике оператора, передача данных в квартале возрастает к выходным. Например, в августе каждую субботу трафик в локации примерно на 60% превышал среднедневные показатели. Для поддержания стабильной связи в часы пиковой нагрузки на сеть инженеры компании установили новое телеком-оборудование.

Квартал «Архангел Михаил» включает в себя Академию спорта РМК с залом нового поколения RCC и академией практической стрельбы. Помимо этого, здесь находятся летние падел-корты, открытые экстрим- и скейт-парки.

«Мы анализируем активность абонентов в новых локациях и модернизируем телеком-инфраструктуру, чтобы возрастающая нагрузка не стала препятствием для быстрого подключения к сети. Теперь свердловчанам, занимающимся различными видами спорта в квартале «Архангел Михаил», доступен 4G-сигнал на скорости до 120 Мбит/с», – прокомментировал технический руководитель «Мегафона» в Свердловской области Артем Цыпленков.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube