Жога: борьба с интернет-мошенниками требует консолидации усилий

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога открыл в Екатеринбурге координационное совещание Росфинмонитринга. Участие в его работе принимает заместитель директора – статс-секретарь федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд, руководители силовых и надзорных структур регионов округа.

Артём Жога отметил, что размер хищений у жителей, в том числе совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, остается большим.

«В УрФО ущерб по экономическим уголовным делам за первое полугодие 2026 года составляет почти 9 млрд рублей. За этой цифрой стоят тысячи реальных людей, которые потеряли свои сбережения из-за мошенников. Особенно тревожит, что часть этих средств идет на финансирование вооруженных формирований противника. Борьба с такими преступлениями требует консолидации усилий всех ведомств», – сказал Артём Жога.

Полпред добавил, что противоправные механизмы – различные криптовалютные биржи, криптообменные сервисы – находятся вне юрисдикции нашей страны. Практически в ста процентах случаев при легализации денежных средств используются теневые интернет-ресурсы.

Также на совещании обсудили подготовку регионов УрФО к пятому раунду взаимных оценок группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который пойдёт в 2028 году. В ходе этой проверки представители антиотмывочных служб разных стран будут изучать статистику, нормативные документы, а также оценивать эффективность и продуктивность существующих в России мер на практике, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе уральского полпредства.

Екатеринбург, Елена Васильева

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