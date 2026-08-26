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На фасаде Свердловскстата появится мурал с изображением Николая II (ФОТО)

Фото: МАХ-канал тележурналиста Бориса Корчевникова

На фасаде здания Свердловскстата в Екатеринбурге на улице Толмачева появится большой мурал с изображением последнего российского императора Николая II.

Сегодня митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил у стен здания торжественный молебен в честь начала работ. Ожидается, что мурал будет готов через полтора месяца.

По задумке авторов проекта, телеканала «Спас» и художника Сергея Храмова, мурал должен стать иллюстрацией достижений времени правления Николая II.

Фото: МАХ-канал тележурналиста Бориса Корчевникова

Екатеринбург, Елена Владимирова

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