«Новый уровень заботы о себе», – как итальянские бабушки и спорт влияют на моду

Сейчас в мире моды рождается и новый тренд на образ жизни в духе итальянских бабушек – нонна-максинг. Его суть в размеренной жизни, уюте, рукоделии и заботе о доме. Все это находит отражение и в одежде.

Как отметила на фестивале креативных индустрий основатель бренда и дизайнерского ателье After 23•05 Маруся Ваулина, возвращается мода на индивидуальный пошив. Раньше эту услугу выбирали в основном люди старшего поколения, которые помнят дефицит и ценят эксклюзивность. Сейчас к этому подключается молодежь.

«Это отстройка, желание быть не как все. Новый уровень заботы о себе – когда есть возможность выбрать ткань, нарисовать эскиз, подобрать персональную фурнитуру, даже ювелирную», – объяснила специалист.

По ее словам, тренд на заземление связан и с декоративно-прикладным искусством. Люди хотят заниматься рукоделием и садоводством, сохранять жизнь, замедляться. «Мне кажется, это прекрасный тренд. Он нацелен на сохранение жизни, долголетие», – подчеркнула она.

Между тем эксперты отмечают, что стильной сейчас считается и спортивная одежда. Теннисисты и гонщики «Формулы-1» все чаще появляются на обложках глянца, а запросы на спортивные аутфиты выросли на 500%. Люди все чаще выбирают одежду, которая не только удобна, но и подчеркивает активный образ жизни. «Мы видим эту тенденцию, подхватили ее и делаем для себя и для своего окружения [в бренде After 23•05]», – дополнила Ваулина.

Ранее «Новый День» писал, что в предстоящем осенне-зимнем сезоне будут актуальны 80-е. Именно в это десятилетие была мода на спортивный стиль, которая сейчас к нам возвращается.

Екатеринбург, Дарья Деменева