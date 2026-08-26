Звания «Мать-героиня» удостоены две свердловчанки: у одной – 12 детей, у второй – 10 (ФОТО)

Две жительницы Свердловской области удостоены почетного звания «Мать-героиня», еще три семьи получили медали ордена «Родительская слава». Сегодня губернатор Денис Паслер вручил многодетным родителям государственные награды, сообщили в ДИПе.

Так, звание «Мать-героиня» присвоено Екатерине Кириченко из Березовского, которая вместе с супругом воспитывает 12 детей. Старший сын служит в армии, старшая дочь учится в Свердловском областном медицинском колледже, восемь детей школьного возраста, двое посещают детский сад. Екатерина Кириченко возглавляет благотворительный фонд «Урал за жизнь», который оказывает помощь женщинам и семьям в трудной жизненной ситуации.

Также знак «Мать-героиня» получила Лукина Черняк из Сысерти. Вместе с супругом она воспитывает десятерых детей. Семья уделяет большое внимание образованию и развитию ребят: старший сын учится в Уральском политехническом колледже, двое сыновей являются курсантами военных училищ, четверо детей ходят в школу, трое – дошкольники.

Медали ордена «Родительская слава» получили Ирина и Алексей Воложанины из Верхотурья, Анна и Владимир Григорчук из Верхней Пышмы, Ольга и Андрей Федотенко из Сысерти. В первой семье – пятеро детей, во второй и третьей – по четверо.

Фото: ДИП Свердловской области

Екатеринбург, Елена Владимирова

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