Логомания – так ли важно гнаться за модой 80-х

Мода 80-х задает тон осенне-зимнему сезону 2026/2027, где логомания набирает обороты. В коллекциях мировых и российских брендов сейчас часто появляются вещи с яркой идентификацией.

Но специалист по стратегическому управлению fashion-проектами Антон Гуреев отметил: чтобы бренд стал узнаваемым и продаваемым, не обязательно использовать крупный логотип. Особенно если речь идет о малоизвестной марке – например, из Перми: его логотип на всю грудь, по словам эксперта, вряд ли сработает, в отличие от мировых гигантов.

«Бренд одежды – это мета-сообщение, которое доносится через вещи. Это могут быть и другие выразительные детали: например, тиснение, фактурный декор или выступающие элементы. Мы формулируем смыслы и ценности, и те, кто их разделяет, становятся покупателями», – отметил Гуреев.

В свою очередь, стилист и телеведущий Александр Рогов добавил, что логотип работает только в том случае, если в него вложены маркетинговые ресурсы. «Когда вы покупаете футболку Balenciaga за полторы тысячи евро, вы входите в закрытый клуб бренда. Но по-настоящему вы туда попадете, только если не ограничитесь одной вещью», – отметил он.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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