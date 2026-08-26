«Какая альфа? Кто это?» – стилист Рогов раскритиковал покупательскую способность нового поколения

Поколение альфа – детей, рожденных с 2013 по 2025 год, – все чаще называют новой движущей силой потребительского рынка. Их покупательская способность оценивается в 100 миллиардов долларов, рассказала на фестивале креативных индустрий стилист Татьяна Бирюкова. По ее словам, они быстрее подхватывают тренды и лучше в них разбираются, а миллениалы обращаются за советом к молодому поколению.

Однако не все эксперты разделяют этот оптимизм. Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал подобные цифры «бредом сумасшедшего». «Покупательская способность девочки, рожденной в 2025 году? Она проснулась, повизжала и решила потратить 100 тысяч рублей на украшение? Это бред, – заявил он. – Нам еще только предстоит узнать, как альфа будут распоряжаться деньгами. Но если вы хотите зарабатывать, ваша аудитория – это миллениалы, люди 35+. У них есть деньги, они знают, чего хотят и зачем. Вообще какая альфа? Кто это?».

Рогов подчеркнул, что сейчас среди молодежи наблюдается другой тренд: они все чаще выбирают ресейл-платформы и секонд-хенды, не желая переплачивать за вещи. «Они не понимают глубины», – добавил он. По его словам, многие бренды уже осознали, что основную прибыль приносит взрослая аудитория, и переориентировались на нее: «Лет 5-6 назад бренды фокусировались на молодежи, но поняли, что она не приходит и не тратит такие деньги. Денежка не у альфы».

Владелец ювелирного дома «Ринго» Андрей Ялунин поддержал эту позицию: «Независимо от возраста, покупает тот, у кого есть деньги. Молодежь говорит мне: «Бриллианты не в моде, это для бабушек и дедушек». Я отвечаю: «Потому что у вас нет денег на бриллианты». К счастью, эта молодежь взрослеет и все равно приходит за бриллиантами».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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