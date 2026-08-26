«Это новая роскошь», – Рогов об офлайн-шопинге

Люди устали от онлайн-шопинга и хотят возвращаться в реальные магазины. Согласно аналитике Melo Fashion Group, покупатели все больше ценят живое общение, тактильный контакт с вещами и атмосферу, которую может создать только офлайн-пространство. Об этом на фестивале креативных индустрий рассказал стилист и телеведущий Александр Рогов.

«Люди хотят возвращаться в магазины офлайн. Очень большой акцент делается на офлайн-пространствах, на коммуникации, на каком-то мини-празднике. Каждый визит в магазин – это общение с брендом напрямую. И кажется, офлайн снова может расцвести. Это новая роскошь», – отметил он.

По его словам, это уже заметно: торговые центры заполняются, магазины открывают интерактивные зоны, диваны, внутренние кафе. «Sela открыли кафе. Классное. И пойти по магазинам теперь – это тоже маленькое приключение», – добавил Рогов.

Также он отметил, что если человек редко выходит в офлайн и фокусируется на единении с собой – он быстрее стареет. «Есть аналитика: если вы редко выходите в свет, редко общаетесь – это плохо. Быть в гармонии с собой – классно, но все равно нужно выходить. Это помогает быть в тонусе, создавать новые нейронные связи, знакомиться, презентовать себя, определенным образом одеваться. Это тоже роскошь», – пояснил стилист.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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