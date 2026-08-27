В отдаленные районы Урала бензин привозят по заявкам мэров

Поставки автомобильного топлива в отдаленные территории Свердловской области ведутся в соответствии с заявками муниципалитетов. Это позволяет компаниям планировать объемы и логистику поставок с учетом специфики каждой территории, сообщили в ДИПе.

За последние две недели бензин и дизельное топливо были доставлены в том числе в поселок Восточный, Гари, Лобву, Краснотурьинск, Верхний Тагил, Шалю, Шамары, Ачит, Верхнюю Туру, Староуткинск, Верхние Серги, Туринск, Сосьву, Ирбитское муниципальное образование, Малую Лаю, Урай, Карпинск, Среднеуральск, Ивдель и Пелым. Компании также подтвердили наличие запасов топлива на АЗС и нефтебазах и готовность продолжать адресные поставки в удаленные территории.

Для обеспечения отдаленных населенных пунктов муниципалитетам необходимо еженедельно направлять поставщикам заявки с указанием потребности и фактических остатков.

Как уже писал «Новый День», в некоторых регионах России наблюдается вторая волна проблем с обеспечением топливом заправочных станций. В числе прочего она затрагивает и территории Уральского федерального округа. На днях глава Ямала Дмитрий Артюхов в рамках своей встречи с жителями Надыма на «Честном маршруте» обещал держать ситуацию на личном контроле и оперативно вмешиваться в решение проблем, если таковые возникнут.

Накануне о сложностях с поставками топлива заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он объяснил проблему с бензином атаками беспилотников ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы. «В ряде территорий Пермского края фиксируем обращения на отсутствие 92-го и 95-го бензина, – написал Махонин в «Максе». – Сложности с поставками топлива связаны с ростом воздушных атак на предприятия ТЭК, необходимостью перестраивать логистические цепочки. Это приводит к ограничениям со стороны поставщиков».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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