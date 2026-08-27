«Никто не заставит проникнуться глубокой историей за 30 секунд», – продюсер Андреасян о фильмах для зумеров

Считается, что поколение Z не способно смотреть длинный контент: у них клиповое мышление, слабая концентрация внимания, они переключаются через несколько секунд, и их сложно удержать у экрана. Однако статистика говорит об обратном: в России более 60% кинотеатральной аудитории – молодежь младше 25 лет, а подростки 12-17 лет составляют 30% зрителей. То есть зумеры не просто смотрят полные метры – они ходят в кинотеатры активнее взрослых. Нужен ли тогда особый формат для этого поколения и насколько важен хронометраж, рассказал на фестивале креативных индустрий российский кинопродюсер и сооснователь «Кинокомпании братьев Андреасян» Гевонд Андреасян.

По его словам, единственное, на что повлиял популярный в соцсетях формат коротких вертикальных видео, на которых выросли зумеры, – это комедийный жанр. «То, что может рассмешить за 15-30 секунд в reels, трудно сделать в полуторачасовом фильме. В лучших комедиях – 10-15 шуток за весь фильм, а за пять минут в reels можно увидеть столько же, и они могут быть даже удачнее. Поэтому короткий формат отодвинул комедию в сторону более коротких историй».

Однако, по его мнению, в остальных жанрах хронометраж не является ключевым инструментом для удержания внимания. «Никто не заставит меня полюбить, сопереживать или проникнуться глубокой историей за 30 секунд. Есть хорошее кино, которое держит, и плохое, от которого умираешь даже за 1 час 20 минут. А бывает – смотришь трехчасовой фильм, и время летит незаметно».

Андреасян подчеркнул, что главное – не формат, а личное восприятие и контекст. «Есть хорошее кино и нехорошее. Но также я каждый раз определяю – мое кино и не мое. То, что нравится вам, может не нравиться мне. У вас свой вкус, у меня свой. Я вырос на «Американском пироге», но сейчас я бы не стал советовать его своим детям. Все зависит от времени, трендов и возраста», – высказался продюсер.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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