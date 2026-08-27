Почему дети не любят рыбу и как это исправить – советы врачей

В конце августа Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации по детскому питанию.

Главное новшество – в рацион детей впервые официально включили морские водоросли, а также увеличили количество рыбных дней в меню школ и детских садов. Это решение связано с тревожной статистикой: по данным Росстата, за 2024 год потребление рыбы на душу населения снизилось на 8,6% и составило всего 24,6 кг в год против 26,9 кг годом ранее. «Новый День» узнал у врачей, почему дети часто не хотят есть рыбу и чем она полезна для их организма.

По словам педиатра детской больницы № 11 Екатеринбурга Эльнары Ядигаровой, нелюбовь детей к рыбе – не каприз, а объективная физиология. У них вкусовые рецепторы расположены ближе к поверхности языка, поэтому они чувствительнее к рыбному белку и специфическому аммиачному запаху, который даже в свежей рыбе образуется быстрее, чем в мясе. Кроме того, обоняние у детей острее, и они лучше улавливают даже слабые запахи.

«Структура рыбы тоже специфическая: волокна, кожа, косточки – все это может вызывать у ребенка отторжение. А если когда-то был негативный опыт – например, подавился косточкой – может закрепиться страх, что это повторится», – дополнила врач.

Как поделилась с «Новым Днем» главный диетолог минздрава Свердловской области Ирина Бородина, рыба содержит незаменимые аминокислоты. Это в первую очередь омега-3, необходимая для развития мозга, памяти, внимания, зрения и укрепления иммунитета. И йод, отвечающий за рост и умственное развитие ребенка. «Витамины А, группы В, С, Д, Е, К, а также цинк и селен – все это делает рыбу практически незаменимым продуктом в детском рационе», – добавила диетолог.

По ее словам, водоросли, которые вводят в школьное питание, богаты меланином – он укрепляет иммунитет, оказывает антиоксидантный эффект, полезен для микрофлоры кишечника и работает как природный энтеросорбент.

Педиатр отметила, детям необходимо есть рыбу 2-3 раза в неделю. Сделать ее привлекательной для детей можно следующим образом: запекать в сливочных соусах, делать из нее котлеты, биточки, суфле или запеканки. Кроме этого, к рыбе можно добавить лимонный сок, который помогает нейтрализовать летучие соединения и ослабить запах. Однако Эльнара Ядигарова советует не скрывать от детей, что в еде есть рыба: «Когда ребенок съест и ему понравится, через пару раз стоит сказать, что это блюдо было из рыбы. Обманывать до конца не надо, но если сначала познакомить со вкусом без страха, потом – честно рассказать. Ребенку уже понравится, и он будет есть рыбу в таком формате».

На дефициты необходимых нутриентов – йода и омеги-3 – могут указывать повышенная утомляемость, апатия, частые простуды, перепады настроения, проблемы с памятью и концентрацией внимания, сухость кожи. По словам специалиста, лучше скорректировать меню ребенка, чем восполнять недостающие полезные вещества с помощью БАДОВ: «Омегу-3 стоит назначать только после анализов, подтверждающих клинический дефицит. Йод – только после УЗИ щитовидной железы и соответствующих исследований. Лучше корректировать через питание. Это самый безопасный и физиологичный путь».

Екатеринбург, Дарья Деменева