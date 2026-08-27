Автомобилисты перекрывают целые улицы. На АЗС Екатеринбурга выросли очереди (ВИДЕО)

В Екатеринбурге на этой неделе выросли очереди на АЗС. Ситуация с топливом обострилась, и теперь в разных частях города скапливаются пробки. При этом порой автомобилисты, ждущие своей очереди на заправку, полностью блокируют проезд для других водителей.

Так, как рассказал «Новому Дню» житель Екатеринбурга Михаил, хвост пробки из ожидающих заправиться на АЗС «Газпромнефти» на улице Шейнкмана, заканчивается на Большакова. И тем, кому нужно поехать на Шейнкмана, приходится нарушать правила – и объезжать пробку по встречке, так как на участке от Большакова в сторону Народной Воли всего одна полоса для движения, а в обратную – две. «Очень здесь не хватает сотрудников ГИБДД, чтобы они регулировали в ручном режиме проезд тут», – заметил он.

Большая пробка скапливается от «Граната» до поворота на Волгоградскую, где находится заправка «Роснефти». Также в очереди стоят автомобилисты на Московской возле «ЛУКойла» на участке от Объездной до Щорса.

«Такая картина примерно у всех заправок в городе», – заметила в беседе с «Новым Днем» автомобилистка Алина. Не лучше и ситуация на трассах. По ее словам, на Серовском тракте также огромные очереди к АЗС.

Екатеринбург, Елена Сычева

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