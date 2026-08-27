В Нижнем Тагиле открылось спецпространство для родителей с маленькими детьми – для чего оно нужно

В Нижнем Тагиле открылось специализированное пространство для родителей с детьми до трех лет. Проект «Мамина комната» стал победителем грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» в 2026 году. На реализацию инициативы компания направила 350 тыс. рублей.

Семейное пространство организовано в тихой зоне парка им. Бондина. Шатер площадью 9 кв. м оснащен всем необходимым для ухода за детьми: пеленальным столом, мебелью, ковровым покрытием и расходными материалами. «Мамина комната» позволит родителям комфортно ухаживать за малышом во время прогулок. Здесь можно переодеть и покормить ребенка, восстановить эмоциональный баланс, да и просто отдохнуть, не прерывая время пребывания на свежем воздухе.

Отметим, что данный проект стал частью системной работы ЕВРАЗа по поддержке социальных инициатив в сфере материнства и детства. За последние годы компания направила на эти цели более 4 млн рублей. При поддержке холдинга в Детской городской больнице оборудованы процедурный кабинет, терапевтическое отделение и отделение реабилитации для детей до года, открыта игровая комната в неврологическом стационаре. На базе женской консультации Демидовской больницы работает Школа молодых родителей. Средства направлялись на приобретение медицинского оборудования, развивающих и игровых модулей, мебели и инвентаря для занятий, а также на запуск образовательных и игровых программ для будущих родителей.

«Мамина комната» стала первым стартовавшим проектом среди победителей конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» в 2026 году в Нижнем Тагиле. Всего в этом сезоне на конкурс поступило 107 заявок, победителями признаны 22 инициативы. Они будут реализованы в 2026-2027 годах. На поддержку проектов в городах Урала ЕВРАЗ выделил 9,5 млн рублей. Помимо семейных инициатив, средства направят на создание инклюзивных пространств, оснащение паллиативного отделения, развитие детского технического творчества и модернизацию музейных пространств.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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