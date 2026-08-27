Депутаты Вихарев и Смирнов провели совместный прием граждан – с чем приходили люди

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев провел прием граждан, объединившись со своим коллегой из заксо Владимиром Смирновым. По словам Вихарева, совместными усилиями можно больше помочь людям, которые в этом нуждаются.

О том, с какими вопросами приходили граждане, Алексей Вихарев традиционно поделился с подписчиками в соцсетях. Приводим истории без изменений.

«Надежда Николаевна попросила подключиться к поискам сына, который пропал на СВО еще в декабре 2025 года. В Минобороны матери разъяснили, куда обратиться, чтобы без вести пропавшего военнослужащего искали среди погибших и пленных. Поможем оформить все необходимые запросы».

«Татьяна Николаевна пожаловалась на слабое электроснабжение в СНТ «Отдых» в Чкаловском районе. Вместо общепринятой нормы 230V в ее розетках уровень напряжения – 144-170 вольт. Из-за этого постоянно выходит из строя бытовая техника, невозможно нормально приготовить еду, люди часто остаются без отопления и воды – все системы работают на электричестве. Серьезная проблема для тех, кто круглый год живет в СНТ. После моего обращения «Россети Урала» провели проверку, выявили неисправность прибора учета электроэнергии и заменили его, об этом тоже попросила женщина. Вопрос с качеством электроснабжения пообещали решить в следующем году – запланировали построить новую воздушную линию электропередачи в направлении садов. Проконтролирую».

«Сергей из дома № 79 по ул. Таганской рассказал, что автомастерская под его окнами захватывает придомовую территорию. Сначала незаконно возвели пристрой, потом поставили мусорные контейнеры рядом с детской площадкой, а на пожарном гидранте разместили вывеску «Парковка». Житель Орджоникидзевского района просит остановить самодеятельность. Проверяем законность действий предпринимателей».

«Поднявшейся водой снесло пешеходный мост через реку Исеть на Химмаше – от ул. Революции до Водной. Для жителей частного сектора это был кратчайший путь до школ, детских садов, остановок и магазинов. Сейчас людям приходится ходить по дорогам без тротуаров с оживленным автомобильным движением. Больше всего переживают за школьников, которым скоро придется каждый день самостоятельно преодолевать опасный маршрут. Сообщили о проблеме главе администрации Чкаловского района – надо оперативно решать!»

«Отстояли спортивный корт на ул. Электриков, 26! Напомню, площадку для занятий клуба по месту жительства «Комета» грозились закрыть. На днях получил обещание от администрации Орджоникидзевского района сохранить спортивный объект. Сейчас решаем вопрос с заливкой корта зимой для занятий по хоккею. Держим и этот вопрос на личном контроле».

Екатеринбург, Елена Васильева