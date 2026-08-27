К 1 сентября в Екатеринбурге откроется еще одна новая школа

Всего несколько дней остается до начала учебного года. В преддверии Дня знаний глава Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с педагогами столицы Урала и поблагодарил их за профессионализм и преданность выбранному делу.

«Екатеринбург по праву гордится своей системой образования: у нас есть уникальный генетический код – свои традиции и своя педагогическая школа. Огромное вам спасибо за профессионализм, преданность делу и за то, что вы не боитесь сложных задач. Пусть этот учебный год станет для каждого временем больших прорывов, ярких открытий и личных побед», – сказал глава города.

Алексей Орлов отметил, что за последние 6 лет в Екатеринбурге было построено 10 детских садов на 2600 мест и 13 школ, рассчитанных почти на 13 тысяч учеников. К новому учебному году откроет свои двери новая школа № 366 на улице Щорса, 16. Ее педагогический коллектив тоже уже практически полностью сформирован. Набор учеников в новую школу продолжается. Способы поступления традиционные: либо родители самостоятельно приходят с документами в школу, либо подают заявление через портал госуслуг, либо через «Почту России».

Наряду со строительством современных образовательных центров создается инновационная инфраструктура. В городе работают шесть центров естественно-научного образования «Точка роста», муниципальный детский технопарк «Кванториум», ресурсная школа и школы-спутники для развития инженерного образования. «Но стены и оборудование – это лишь база. Главное – это содержание. Сегодня наши дети уже в школе пробуют себя в профессиях, работают с реальными индустриальными партнерами и учатся мыслить, как технологические предприниматели», – выразил уверенность Алексей Орлов. Выпускники екатеринбургских школ ежегодно занимают достойные места в рейтингах конкурентоспособности, что говорит об очень высоком уровне преподавания.

Кроме того, в уральской столице успешно работает центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Диалог», в котором на бесплатной основе проводятся консультации как для детей, которые обучаются в школах, так и для родителей. Также психологи работают непосредственно в образовательных учреждениях.

Все учебные учреждения Екатеринбурга уже прошли проверку готовности к учебному процессу. За парты 1 сентября сядут 207 тысяч учеников, в том числе 16,5 тысячи первоклассников.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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