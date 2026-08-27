В уральских горах ожидается мокрый снег

Уже в ближайшие выходные в Свердловской области местами ожидаются заморозки до -2 °C, а в горах может пойти мокрый снег.

Как сообщили в гидрометцентре, арктический воздух уже начал наступление на Урал. Высотный циклон, определяющий погоду на севере Европейской части России и на Урале, в ближайшие дни (28-30 августа) переместится к югу (с Новой Земли на север УрФО) и принесет морозный воздух с Ледовитого океана.

«Погода ожидается ветреной и холодной: ночью кое-где похолодает до заморозков 0…-2°, днем +8…+13°. При этом не исключается небольшой дождь, в горах севера – с мокрым снегом», – предупреждают синоптики.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42