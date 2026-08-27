Уральцы увидят огромную Осетровую Луну – но без затмения

В пятницу, 28 августа, наступит августовское полнолуние, известное как Осетровая Луна. В этом году оно примечательно тем, что одновременно с ним произойдет глубокое частное лунное затмение. Но жителям Свердловской области это астрономическое явление будет недоступно, так как максимум затмения придется на 9:12 по уральскому времени, когда Луна уже зайдет за горизонт. Зато вечером спутник Земли будет сиять в созвездии Водолея. Невооруженному человеческому глазу Луна будет казаться полной три дня – с 27 по 29 августа.

Астрономы советуют наблюдать полную Луну сразу после ее восхода, когда она кажется особенно большой. Этот эффект вызван зрительной иллюзией, так как человеческий мозг сравнивает Луну с объектами у горизонта – зданиями, деревьями, холмами. Осетровая Луна на восходе может выглядеть желтой, оранжевой или красноватой. Все дело в том, что у горизонта ее свет проходит через более толстый слой земной атмосферы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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