Металлургическое производство на Урале снизилось на 11,3%

По итогам 7 месяцев 2026 года в Свердловской области индекс промышленного производства составил 92,5% к аналогичному периоду 2025 года. В металлургии производство снизилось еще больше – на 11,3%, сообщает пресс-служба Свердловскстата.

Тем не менее есть отрасли, в которых наблюдается положительная динамика. Это производство резиновых и пластмассовых изделий (+44,2%); автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+33,1%); компьютеров, электронных и оптических изделий (+19,8%); обработка древесины и изделий из дерева и пробки, кроме мебели, изделий из соломки и материалов для плетения (+9,9%); производство пищевых продуктов (+5,2%).

Снизились объемы производства в следующих отраслях: производство бумаги и бумажных изделий (-58,2%); производство текстильных изделий (-42,5%); деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (-19,9%); производство электрического оборудования (-18,4%); производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (-17,7%); металлургическое производство (-11,3%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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