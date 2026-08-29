Сегодня ореховый спас. Смысл праздника

Сегодня православные христиане отмечают Ореховый, или Хлебный спас. Это народное название праздника, связанное со сбором урожая, к этому времени начиналась уборка хлебов с полей, а в лесах собирали лещину (лесной орех). Церковное же название праздника – Перенесение Спаса Нерукотворного. По преданию, Иисус Христос умылся и вытер лицо тканью, на которой отпечатался Его лик. Спас обладал чудодейственным свойством, например, он излечил от проказы царя.

По приметам, погода в этот день предсказывала будущую осень. Если день выдался солнечным, то она будет сухой и долгой, а вот дождь сулил сырую осень и снежную зиму, однако обещал хороший урожай на следующий год. Также в этот день считалось добрым знаком найти двойной орешек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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