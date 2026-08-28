Неизвестный прыгнул с крыши Ельцин-центра в детскую песочницу

В Екатеринбурге неизвестный спрыгнул с крыши Ельцин-центра в детскую песочницу. Видео опубликовали в запрещенной соцсети. На кадрах видно, как человек разбегается и прыгает в песок. Паблик «Типичный Екатеринбург» уточняет, что прыгуна зовут Иван. Молодой человек отделался ушибом и, по-видимому, ничего не сломал.

«Новый День» отправил запрос в Ельцин-центр, чтобы узнать, как Иван смог проникнуть на крышу объекта.

Екатеринбург, Елена Сычева

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