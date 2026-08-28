Лишенная прав мать получала детские пособия. Ее ждет суд

В Екатеринбурге под суд пойдет местная жительница 32 лет, которая получала пособия на своих четверых детей, даже когда была ограничена в родительских правах. Как рассказали в прокуратуре Чкаловского района, ее обвиняют в мошенничестве с выплатами (ч. 1 ст. 159.1 УК РФ).

В январе 2025-го она обратилась в СФР с заявлением на получение пособия в связи с рождением ребенка. Его удовлетворили, назначили выплату. «При этом в декабре того же года она была ограничена в родительских правах в отношении всех четверых детей, их передали под опеку. Но об этом женщина не сообщила в СФР и продолжила получать пособие. Умолчав о судебном решении, мать похитила социальную выплату, предназначенную на детей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве пояснили «Новому Дню», что женщина таким образом незаконно получила от государства «свыше 50 тысяч рублей».

Екатеринбург, Елена Сычева

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