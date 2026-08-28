Титульный бой Бивола и Смита пройдет в Екатеринбурге

Следующий бой Дмитрия Бивола за титул снова пройдет в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба RCC Boxing. Соперником россиянина станет британец Каллум Смит.

«Компании RCC Boxing и Matchroom пришли к соответствующему соглашению: бой состоится в декабре, а на кону будут стоять мировые титулы WBO, WBA, IBF и The Ring», – сообщили в организации.

«Сейчас предстоит работа над тем, чтобы WBO сняли санкции с России, и тогда мы сможем официально объявить, что бой пройдет 12 декабря в Екатеринбурге под эгидой РМК», – прокомментировал генеральный директор RCC Boxing Герман Титов.

Напомним, в конце мая Дмитрий Бивол уже дрался в Екатеринбурге, его соперником тогда стал Михаэль Айферт из Германии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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