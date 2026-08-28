Микродрамы, интерактив и ИИ: китайский продюсер о будущем кинематографа

В Китае микродрамы уже обогнали по кассовым сборам традиционное кино. Короткие вертикальные серии длиной 1-3 минуты набирают сотни миллионов просмотров по всему миру. Об этом на фестивале креативных индустрий рассказала дистрибьютор и продюсер, управляющий директор Beijing Shine Cinemas Co., Ltd., бренд-директор AI Future Film Research Institute Лян Цзяшань.

По ее словам, все изменения в киноиндустрии сегодня связаны с новыми привычками зрителей. Поколение Z, выросшее в цифровой среде, воспринимает информацию иначе – его внимание измеряется секундами, а соцсети стали естественной частью жизни. Именно из этой среды, а не из кинотеатров, вырос формат вертикального видео. Кроме этого, популярность набирает интерактивное повествование. Зритель больше не хочет просто наблюдать, он хочет участвовать: голосовать за развитие сюжета, менять историю в ключевых точках. По данным аналитиков, за такие форматы зрители готовы платить.

«Азиатские авторы раньше других научились говорить с поколением Z на языке эмоций. Главный принцип вертикального кино – эмпатия, то есть умение дать зрителю почувствовать, что его понимают. Это работает за счет трех ключевых элементов. Первое – высокая концентрация эмоций: за десять секунд зрителя могут рассмешить, растрогать или разозлить. Второе – идентичность: герой, в котором узнаешь себя. Он растерян, как и зритель, но продолжает искать свой путь. И третье – выразительный визуальный стиль: от исторической эстетики до кибергородов. Сначала цепляет визуальный образ, а уже затем – история и эмоции», – рассказала Лян Цзяшань.

Киноэксперт прогнозирует, что в ближайшие три года в массовый кинопрокат придет искусственный интеллект. Сегодня проекты с глубокой интеграцией ИИ уже выходят на телевидение. В качестве примера она привела ИИ-микродраму «Таохуатань», посвященную китайскому нематериальному наследию, которую уже показали несколько телеканалов в Китае.

Как ранее писал «Новый День», кинопродюсер и сооснователь «Кинокомпании братьев Андреасян» Гевонд Андреасян также отметил, что самое значительное изменение, которое ждет в ближайшем будущем российское кино, – ИИ-продакшн. «Это не замена того, что мы делаем, это новый курс, который нам нужно принять, полюбить и помочь сделать лучше». Также, по его словам, в топе останутся сказки и фольклор. А хоррор, возможно, переживет новый расцвет. «Я уверен, что придет момент, когда у нас появится жанр хоррор. Все попытки сделать хоррор после «Невесты» закончились. После этого сняли 500 плохих ужастиков, и жанр исчез. Придет момент, опять появится новый фильм, сорвет на миллиард, и на пять лет все начнут вкладываться в этот жанр», – заявил продюсер.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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