Сервис доставки выяснил, какую еду чаще всего заказывают екатеринбуржцы

Аналитики сервиса «Яндекс.Лавка» изучили заказы пользователей в регионах и выявили самые интересные гастрономические предпочтения. В топе любимых блюд жителей Екатеринбурга оказались окрошка и стритфуд.

Екатеринбуржцы чаще всего заказывают готовые наборы окрошки, причем предпочитают небольшие порции весом 300 граммов. В Перми, Тюмени, Челябинске и Новосибирске, где окрошка тоже популярна, чаще выбирают большой набор – 500 граммов.

Кроме того, в Екатеринбурге особенно любят стритфуд: блюда для быстрого перекуса стабильно входят в топ-10. Чаще всего жители выбирают для перекуса дёнер с курицей и соусом тамаки, роти с куриным жульеном и чиабатту с ветчиной и сыром.

В других городах, например в Перми и Нижнем Новгороде, предпочитают привычную домашнюю кухню, но при этом самым популярным первым блюдом оказался том ям – его заказывают чаще, чем куриный суп с вермишелью и борщ, которые занимают второе и третье места соответственно.

Главными любителями азиатской кухни оказались жители Чебоксар, где самая высокая доля заказов суши и роллов. На втором месте Набережные Челны, на третьем – Тюмень. При этом онигири входят в число самых востребованных заказов во всех городах, кроме Екатеринбурга. Больше всего рисовые треугольники любят в Набережных Челнах, Ростове-на-Дону и Воронеже.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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