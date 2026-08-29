Сегодня на Урале температура впервые за несколько месяцев опустилась до 0 °С

В пятницу, 28 августа, среднесуточная температура в Екатеринбурге впервые с 13 мая оказалась ниже +10 С (+9,5 С). Это на 4,7 градуса ниже нормы, пишет телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».

Минимальная температура ночью в Свердловской области составила 0 °С (Висим), максимальная температура днем: +15,4 (Тугулым), +15,2 (Туринск).



В субботу погоду в Свердловской области определяет циклон, центр которого сместился в район ХМАО-Югры. В тылу циклона продолжается поступление холодного воздуха на территорию Среднего Урала в сопровождении ветра и осадков, преимущественно небольших.

В начале следующей недели антициклон сместится в район северного Казахстана, а на Урал по периферии антициклона поступит более теплый воздух. В воскресенье ожидается ночью +4, днем +12, в понедельник ночью +5, днем +14. Во вторник, 1 сентября ночью +5, днем +17.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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