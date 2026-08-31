Можно ли родителям 1 сентября опоздать на работу – ответ эксперта

1 сентября после торжественных линеек начинается новый учебный год. Во многих школах после ковида сохраняется традиция устраивать торжество только для первых, девятых и одиннадцатых классов. По погодным условиям и из соображений безопасности линейки проходят в здании школы, и далеко не все родственники могут попасть на торжество.

Остальные учащиеся приходят на первые уроки к 8-9 утра, в зависимости от школьного расписания. Родители, которые помогают детям добраться до школы, донести букеты, сменную обувь и так далее – могут опоздать на работу.

Как рассказал «Новому Дню» юрист по трудовому праву Иван Сергеев, в Трудовом кодексе ничего не говорится о том, что сотрудник может опоздать 1 сентября на работу. Эти вопросы необходимо урегулировать со своим работодателем – многие идут на уступки и позволяют 1 сентября прийти позже установленного времени. Также многие позволяют в День знаний взять отгул за свой счет. Однако все эти тонкости необходимо оговаривать с работодателем заранее, чтоб не получить штраф за опоздание или прогул.

Москва, Елена Васильева

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