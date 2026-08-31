К 1 Сентября на Урал доставили 122 тонны цветов

К 1 Сентября в Свердловскую область доставили 122 тонны свежих цветов стоимостью более 70 миллионов – на 70 тонн меньше, чем годом ранее. Цветы на Урал отправляют Эквадор, Нидерланды и Китай.

По словам начальника Уральского таможенного управления Рафаэля Зверева, в 2026 году объем импорта срезанных цветов сократился на 27% по стоимости и на 18% по весу. «Не думаю, что это как-то отразится на количестве цветов, с которыми дети отправятся 1 сентября в школу. Замену импортным букетам нашли у российских производителей», – отметил он.

За лето уральские таможенники оформили 380 тонн цветов стоимостью 213 миллионов рублей. В основном везли розы – их более 200 тонн, гвоздики – 53 тонны, хризантемы – 40 тонн.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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