«ГикКон» собрал 88 тысяч гостей несмотря на дождь и холод (ФОТО)

В Екатеринбурге на фестиваль «ГикКон» в минувшую субботу пришли 88 тысяч человек – несмотря на холодную и дождливую погоду. Это новый рекорд: в прошлом году фестиваль собрал 67 тысяч посетителей.

Среди звездных гостей – актеры, блогеры, представители игровой и киноиндустрии: Тихон Жизневский, Василий Бейнарович, Александр Гаврилин, Денис Колесников, Артем Габрелянов, Роман Котков, Сергей Чихачев, Влад Токарев, Алена Долголенко, Чингиз Гараев, Иван и Анастасия Жарковы и многие другие.

На главной сцене фестиваля прошли масштабные косплей-шоу, встречи с артистами и презентации новых проектов. Свои новинки представили «Кинопоиск», издательство Bubble, «Другое Издательство» и студия озвучки аниме Deep.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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