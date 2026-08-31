В Екатеринбурге развернут ПВР для жильцов домов, пострадавших от беспилотников

Жители домов, пострадавших от прилета БПЛА, пока могут согреться в школах № 156 и № 131. Пункт временного размещения для них будет развернут в КЦ «Елизаветинский», сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Жертв нет, информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают специалисты. Ориентируйтесь только на официальные источники информации и не доверяйте непроверенным сведениям», – добавил мэр.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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