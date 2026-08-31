Скончался бывший спикер Свердловской облдумы

В Екатеринбурге на 94-м году жизни скончался один из самых известных уральских политиков 1990-х годов, почетный гражданин Свердловской области Вячеслав Сурганов. Губернатор Денис Паслер и правительство региона выразили глубокие соболезнования его семье, друзьям и коллегам.

Вячеслав Сурганов родился 27 июля 1933 года в Челябинской области. С 1956 году трудился в сфере геологоразведки. В марте 1990 Сурганов был избран народным депутатом РСФСР и одновременно председателем Верхнепышминского совета народных депутатов. С мая 1990 г. по апрель 1991 г. – член Верховного совета РФ, в то же время – председатель горсовета и горисполкома Верхней Пышмы. В 1991-1994 гг. был главой администрации Верхней Пышмы.

В апреле 1994 г. Сурганова избрали депутатом Свердловской областной думы, 6 сентября 1995 года – председателем думы. В апреле 1996 г. был повторно избран председателем Областной думы Законодательного собрания Свердловской области. На этом посту он находился до 2001 года.

В 2004 году Вячеслав Сурганов написал книгу воспоминаний «На изломе». Первыми с сочинением Сурганова ознакомились сотрудники резиденции губернатора Свердловской области – тогда им был Эдуард Россель. По мнению первых читателей, книга была написана достаточно резко.

Именно при спикере Сурганове депутаты областной думы устроили «спикергейт». После очередной попытки снять спикера Сурганов попал в реанимацию в критическом состоянии и несколько месяцев руководил думой, находясь на больничной койке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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