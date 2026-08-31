В Свердловскую область пытались ввезти персики с гусеницами

В Свердловскую область пытались ввезти 8 тонн зараженных свежих персиков из Узбекистана. В подозрительной партии обнаружили живых гусениц восточной плодожорки.
Персики перепроверили в лаборатории екатеринбургского филиала Федерального центра охраны здоровья животных, и экспертиза подтвердила наличие карантинного объекта. Всю партию уничтожили.
«Восточная плодожорка является одним из самых опасных вредителей плодовых культур, способным нанести серьезный ущерб садоводству. Своевременное выявление и изъятие зараженной продукции позволяет предотвратить экологические и экономические риски для аграрного сектора региона», – отметили в пресс-службе Россельхознадзора.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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