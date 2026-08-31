Паслер: В результате атаки ВСУ повреждены три дома

В Екатеринбурге во время налета БПЛА повреждения получили три многоквартирных дома, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Сейчас здания проверяют специалисты, все жильцы эвакуированы. На местах работает 37 единиц техники, 115 человек. Горения нет ни на одном из пострадавших объектов, из повреждений в основном – выбитые стекла», – подчеркнул глава региона.

Он уточнил, что пункты временного возмещения развёрнуто в школах № 156 и 131, а также в КЦ «Елизаветинский».

«Поручил муниципалитету обеспечить эвакуированных жителей домов всем необходимым, в том числе горячим питанием, водой и спальными местами.

Многоквартирные дома мы восстановим в кратчайшие сроки, как это было в прошлый раз», – заверил Паслер.

Екатеринбург, Елена Сычева

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