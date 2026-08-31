«Стою уже 2 часа, еще столько же стоять». Мегаочередь на АЗС в Екатеринбурге

В Екатеринбурге продолжают копиться пробки на дорогах возле заправок. Огромные очереди в разных частях города. Одна из самых впечатляющих пробок ведет к АЗС на улице Шейнкмана. Тело очереди растянулась по улице Большакова практически до перекрестка с 8 Марта. Как рассказал корреспонденту агентства автомобилист, стоящий примерно в середине пробки, напротив падел-арены RCC, он провел в ожидании уже порядка 2 часов, по его прогнозу, до пункта назначения ему еще примерно столько же.

Мегаочередь на заправку

Примечательно, что сейчас сформировалось и пробка по Шейнкмана в сторону Большакова от Куйбышева. Эта очередь чуть меньше, возникают конфликты, так как в конечном итоге все приезжают в одну линию с двух сторон.

Кроме того, многим водителям приходится грубо нарушать правила, чтобы объехать пробку – например, если они живут поблизости или работают, им приходится ехать по встречке, так как полосы для движения заняты ожидающими заправки.

Екатеринбург, Елена Сычева