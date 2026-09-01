Артем Жога поздравил с Днем знаний школьников, педагогов и студентов

Сегодня полпред президента на Урале Артем Жога поздравил с Днем знаний учеников и учителей екатеринбургской школы № 69, которая открылась после капитального ремонта, и студентов Свердловского областного педагогического колледжа.

Полпред рассказал в соцсетях, что всего в Уральском федеральном округе открыли двери открыли свыше 2,6 тысячи общеобразовательных учреждений.

В школе № 69 к 1 сентября заменили кровлю, окна, преобразили кабинеты, спортивный зал и создали современные пространства для внешкольных занятий.

В областной педагогический колледж в этом году поступили более 700 человек из 21 региона России. «Это доказывает: профессия учителя остается востребованной, а система подготовки кадров работает эффективно», – отметил Артем Жога.

Полпред пожелал родителям, детям и педагогам хорошего учебного года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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