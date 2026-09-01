Участники СВО смогут бесплатно хранить автомобили на городской парковке

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предоставил новую меру социальной поддержки участникам СВО.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, городские службы возьмут на себя хранение автомобилей, принадлежащих военнослужащим, на весь период их нахождения на службе, включая время лечения и реабилитации после ранений. Поддержка предоставляется на основании заявления самого участника или члена его семьи.

МБУ «Городская служба автопарковок» предоставит желающим участникам СВО по одному парковочному месту на подземной двухуровневой автостоянке по адресу: улица Пирогова, строение № 3/2. Максимально допустимая высота автомобиля – 2,2 метра. Все расходы по обеспечению сохранности автомобиля будут финансироваться из городского бюджета.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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