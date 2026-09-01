Сентябрь будет теплым и сухим – синоптики дали прогноз на месяц

В Екатеринбурге в сентябре ожидается хорошая погода. По прогнозу Гидрометцентра России, на территории практически всего Урала среднемесячная температура воздуха будет выше на 1 градус, чем обычно. Для Екатеринбурга климатическая норма на первый месяц осени – +10,8 °C.

Также, по прогнозу синоптиков, не ожидается в сентябре этого года и существенных осадков.

Добавим, абсолютный максимум температуры воздуха в Екатеринбурге в первый осенний месяц – +31,9°, абсолютный минимум же составляет -9°.

Екатеринбург, Елена Сычева

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