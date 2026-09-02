За полгода Банк России выявил на Урале 14 «черных кредиторов»

За первые 6 месяцев 2026 года Банк России обнаружил в Свердловской области 14 субъектов, которые выдавали гражданам кредиты, не имея на это права. Шестеро из них – физлица, трое – индивидуальные предприниматели и юрлица, пять – компании, работающие под видом кредитно-потребительских кооперативов.

Как сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России, в этом году регулятор стал чаще выявлять именно граждан, а не компании, которые незаконно выдают займы на постоянной основе. Выявить таких нелегалов помогли данные Росреестра и ФССП, которые Банк России теперь использует для анализа скрытых схем кредитования под залог недвижимости.

«По закону физические лица и ИП не имеют права профессионально выдавать кредиты и займы. Эта деятельность – прерогатива подконтрольных Банку России организаций, имеющих специальную лицензию или включенных в государственный реестр. Однако все чаще граждане, занимаясь нелегальным кредитованием, предлагают свои услуги людям с высокой долговой нагрузкой, которым банки и МФО отказывают в займе из-за высокого риска невозврата долга. Мошенники пользуются этим: заманивают граждан якобы выгодными ставками и легким получением денег», – отметил Владимир Хименко, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России.

Одна из целей таких частных кредиторов – не получение процентов, а истребование заложенной квартиры или автомобиля через суд и продажа их по заниженной цене при малейшей просрочке. Часто такие залоги на аукционах выкупают связанные с кредитором лица.

В целом по стране за январь – июнь 2026 года Банк России выявил почти тысячу «черных кредиторов». За год их число выросло вдвое: стало больше незаконных проектов, которые предлагали свои услуги только через страницы и группы в соцсетях или популярные платформы объявлений. В офисах нелегальные кредиторы традиционно выдают краткосрочные займы под залог ценных вещей. Услуги предлагают через псевдоломбарды, сетевые комиссионные магазины, точки скупки бывшего в употреблении имущества. Чаще всего нелегальные кредиторы предлагают деньги в долг под завышенные проценты и не гарантируют возврат залога.

Добавим, на сайте Банка России ежедневно обновляется список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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