ЕМУП «Водоканал» заявил, что холодная вода подается в штатном режиме

Екатеринбургский Водоканал отчитался об устранении повреждений. Пресс-служба сообщает, что с вечера 1 сентября холодная вода подается в штатном режиме.

Тем не менее на странице Водоканала в соцсети «ВКонтакте» появляются гневные сообщения от горожан, у которых вода так и не появилась. Об отсутствии воды пишут из разных районов – Центра, ВИЗа, Южного Автовокзала, Эльмаша, Уралмаша.

Как уже писал «Новый День», 1 сентября в некоторых районах Екатеринбурга пропала и холодная, и горячая вода, а где-то – только горячая. Вечером специалисты Екатеринбургского МУП «Водоканал» сообщили, что из-за технологического повреждения сетей временно ограничена подача холодной воды на Уралмаше, Эльмаше и Сортировке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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